Бразилиа, , 02:02 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Бразилии увеличилось до 5 439 641. Об этом сообщает на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

За сутки в стране выявили еще 29 787 подобных фактов, а также 549 летальных исходов от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19.

Всего по этой причине в Бразилии скончались 157 946 пациентов. Вместе с тем еще 4 904 046 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что Бразилии удалось одержать победу над пандемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии за сутки выявили свыше 15,7 тыс. случаев заражения коронавирусом