Красноярск, , 02:20 — REGNUM В среду, 28 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 28 на 298 октября ожидается около 0 °C. Без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14−18 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В четверг, 29 октября, в Красноярске до +2 °C днём и до —5 °C ночью. Облачно, временами небольшие осадки.

В пятницу, 30 октября, в Красноярске ожидается около 0 °C днём. Ночью — до —2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 октября по центральным районам Красноярского края порывы юго-западного ветра 15−20 м/с, по западу до 23 м/с. В Туруханском районе ожидаются порывы ветра восточной четверти 15−20 м/с, на юге местами сильный снег, в Эвенкийском муниципальном районе порывы восточного ветра 15−18 м/с, на юго-западе местами сильный снег.

В Енисейской и Ангарской группах районов Красноярского края сохранится гололедица.