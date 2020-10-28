Иерусалим, , 01:49 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 873 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

Стена Плача, Иерусалим

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на израильской территории достигло 311 724. Также за 27 октября в стране скончались 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Израиле достигло 2483.

В настоящее время в израильских больницах находятся 819 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 467 — в тяжелом состоянии. Всего в Израиле числится 12 598 активных случаев заболевания COVID-19.