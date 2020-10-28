Оттава, , 02:20 — REGNUM В Канаде число умерших среди пациентов с COVID-19 превысило 10 тысяч. Об этом 27 октября сообщает телеканал CTV.

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По последним официальным данным канадского минздрава, пока зафиксировано 9973 скончавшихся пациента с коронавирусом.

Отметим, что по информации источников телеканала, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 достигло в Канаде 222 тыс. человек. Из них 186 тыс. — выздоровели.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 01:35 мск 28 октября, в Канаде коронавирусом заразились 224 938 человек. Умерли 10 050 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных на территории Канады подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 442 и превысило 220 тысяч.

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