Амман, , 01:14 — REGNUM В Иордании за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 3800 человек, сообщает пресс-служба иорданского минздрава.

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Большая часть инфицированных приходится на столицу страны Амман — там за сутки выявили 2253 человек с SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Иордании подтвердили 58 855 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Также за минувшие сутки в королевстве скончались 44 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Иордании достигло 668. Отмечается, что в настоящее время в больницах получают лечение 1283 пациента, остальные инфицированные находятся дома на самоизоляции.