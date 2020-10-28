Токио, , 00:50 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили 644 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба японского минздрава.

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Отмечается, что на столицу Токио приходится 158 новых случаев заражения. Всего в Японии с начала пандемии подтвердили 98 262 случая инфицирования новым коронавирусом. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 8 452 человека.

Наиболее пострадавшим от пандемии является столичный регион Токио, на него приходится около трети всех подтвержденных случаев заражения. Также сильно пострадали от COVID-19 префектуры Осака и Канагава, на них приходится более 20 тыс. случаев инфицирования.