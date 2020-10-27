Кейптаун, , 23:45 — REGNUM Согласно отчету Минздрава ЮАР за 27 октября, за прошедшие сутки число выявленных заражений коронавирусом в стране увеличилось на 1092, до 717 851.

«Общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 717 851, общее число смертей — 19 053, общее число выздоровлений — 647 833» , — написал в Twitter министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

Южно-Африканская республика находится на первом месте среди стран Африки по числу случаев и смертей от COVID-19. На всем континенте выявлено более 1,7 млн случаев заболевания, погибли 41 636 человек.

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