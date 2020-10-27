Сыктывкар, , 23:41 — REGNUM В Коми режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 25 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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"Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендуется с 8 сентября 2020 года по 25 ноября 2020 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания)», — говорится в сообщении пресс-службы.

За минувшие сутки в Коми выявили 206 заболевших COVID-19.