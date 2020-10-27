Любляна, , 23:17 — REGNUM В Словении 27 октября за последние 24 часа было подтверждено 1499 новых случая заражения коронавирусом. Из-за последствий коронавируса скончалось еще пять человек, а число новых заражений удвоилось за неделю. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Число новых случаев заражения — выше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 1113 случаев инфицирования. Однако в целом процент заражения коронавирусом среди прошедших ПЦР-тест в Словении несколько снизился с более чем 30% до 26%.

С учётом данных за последние 24 часа количество подтвержденных заражений с начала эпидемии коронавируса в Словении увеличилось до 25 579, а число скончавшихся возросло до 256 человек.