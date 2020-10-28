Стокгольм, , 09:22 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в Швеции, связанная с распространением коронавирусной инфекции в обществе, ухудшается с каждым днем. Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл считает, что отчасти это связано с нарастающими масштабами тестирования, но он также признает, что уровень распространения инфекции увеличивается. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

"Уровень распространения инфекции резко растет во всем мире, в том числе и в Швеции. На прошлой неделе мы зафиксировали 70-процентный прирост числа случаев заражения», — заявил эпидемиолог в ходе пресс-конференции.

Говоря о ситуации в Европе, Тегнелл обратил внимание на такие страны, как Чехия, Бельгия, Испания. В самой Швеции он выделил несколько регионов, которые сильно пострадали от роста числа случаев заболевания COVID-19. Ими стали Уппсала, Стокгольм и Сконе.

Тегнелл также объявил о решении Агентства общественного здравоохранения ужесточить местные карантинные ограничения в Сконе, что было позже подтверждено местными властями.

Читайте ранее в этом сюжете: В шведском Сконе ужесточили карантинные ограничения