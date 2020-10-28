Стокгольм, , 09:02 — REGNUM В регионе Сконе, расположенном на юге Швеции, ужесточаются меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Всем жителям Сконе рекомендуется избегать поездок на общественном транспорте и походов в магазины, за исключением продуктовых универмагов. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе удвоилось число тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19. Местные власти были вынуждены отреагировать на ухудшающиеся эпидемиологические показатели, созвав срочную пресс-конференцию, на которой были озвучены новые ограничения.

Сейчас жителям Сконе рекомендуется избегать ненужных поездок на общественном транспорте. Однако услугами городского транспорта можно пользоваться при поездах в школу или на работу. Встречи с малознакомыми людьми следует отложить. То же самое касается походов в магазины или торговые центры. От проведения конференций, бизнес-поездок, рабочих совещаний рекомендуется временно отказаться.

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