Женева, Швейцария, , 21:39 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 357 704 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 43 341 451. Такие данные приводит 27 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 4624 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 157 509.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 233 026 случаях заражения коронавирусом и 3660 скончавшихся больных COVID-19 за сутки.

Согласно данным организации, первую десятку стран по распространению коронавируса за последнюю неделю составляют США, Индия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Аргентина, Чехия и Польша.