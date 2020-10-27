Казань, , 21:33 — REGNUM Дополнительные баллы пообещали студентам Казанского федерального университета (КФУ), которые поставят прививку от гриппа, сообщает 27 октября пресс-служба вуза.

Такое решение принял Студенческий совет Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.

«Актив обучающихся принял решение простимулировать вакцинацию посредством начисления баллов, которые в свою очередь влияют на общий рейтинг достижений студентов», — говорится в сообщении.

Прививки будут ставить врачи Университетской клиники КФУ, которые будут ездить бригадами к студентам, решившим пройти вакцинацию. Или студент может прийти в городскую студенческую поликлинику или в клинику КФУ.

Напомним, сегодня, 27 октября, в КФУ прошла прямая линия по профилактике сезонных простудных заболеваний с главой управления Роспотребнадзора по Татарии Мариной Патяшиной.

Чиновник заявила, что грипп представляет серьёзную угрозу и что «сейчас самое удачное время для того, чтобы сделать прививку против гриппа».

« Студенты — это та категория, с которой надо поработать. Лишь 15% обучающихся привиты от гриппа, а надо 70%!» Патяшина

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