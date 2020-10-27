Москва, , 21:31 — REGNUM Подавляющее большинство выявленных инфицированных коронавирусом в России не соблюдали меры профилактики заболевания. Об этом заявила 27 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Мы опрашиваем всех заболевших. 85% из них говорят о том, что нарушали действующие сегодня правила — не носили маски, не мыли руки», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Она также отметила, что, по данным Роспортребнадзора, порядка 10% российских граждан не верят в существование коронавируса.

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