Москва, , 21:20 — REGNUM Для прекращения распространения коронавирусной инфекции уровень коллективного иммунитета должен составлять не менее 60%. Об этом заявила 27 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Для каждой инфекции уровень коллективного иммунитета может быть свой, в зависимости от возможности распространения того или иного вируса. Очевидно, что для этого вируса он такой же, как для вируса гриппа — нужно, чтобы 60% населения были защищены», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока количество людей с иммунитетом от коронавируса в России является слишком малым для прекращения распространения заболевания.

Напомним, чуть ранее Анна Попова сообщила, что ждать массовой вакцинации от коронавируса в России «осталось недолго».

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