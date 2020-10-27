Москва, , 20:58 — REGNUM Массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в России можно ожидать уже в скором времени. Об этом заявила 27 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Я думаю, что ждать осталось недолго», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о сроках начала вакцинации.

Глава Роспотребнадзора отметила, что на сегодняшний день уже налажено производство вакцины, продолжается наращивание его объёмов.

«Конечно, должны быть соблюдены все правила по безопасности вакцин. Каждая серия должна пройти определённые этапы, обеспечивающие её безопасность. На это тоже требуется время», — пояснила она.

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