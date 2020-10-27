Подгорица, , 20:32 — REGNUM За сутки в Черногории от последствий COVID-19 умерли пять человек, сообщает институт общественного здравоохранения.

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В стране зафиксировали 182 новых случая заражения, большинство из них в Подгорице — 91. За сутки выздоровели 235 пациентов. В настоящее время число активных случаев составляет 3565. Это 566 пациентов на 100 тысяч жителей.

Общее количество смертей, связанных с инфекцией, с начала июня — 266, а с начала года — 275.