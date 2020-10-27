Тирана, , 21:53 — REGNUM В понедельник, 27 октября, в результате обследования 1278 образцов в Албании было выявлено ещё 284 случая заражения коронавирусом. 103 пациента были признаны излечившимися. В этот день в Албании впервые с начала пандемии было зафиксировано 7 смертей среди пациентов с COVID-19. Однако насколько данные статистики отражают реальное положение, неизвестно. Оппозиция и граждане обвиняют власти в сокрытии подлинной картины.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 19 729 случаев заражения коронавирусом. 10 808 человек уже излечились от COVID-19. 487 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 8 454 человека, из них чуть менее половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 285 пациентов.

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С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

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