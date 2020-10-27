Москва, , 19:18 — REGNUM Пассажиропоток Московского метрополитена за неделю сократился более чем на 18% на фоне осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили 27 октября в департаменте транспорта столицы.

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"Москвичи прислушиваются к рекомендациям и чаще остаются дома — мы видим, что поездок на метро стало куда меньше. Вчера через турникеты прошло менее 5,3 млн человек. Это на 18,4% меньше, чем на прошлой неделе», — сообщается в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что больше всего сократилось количество школьников и студентов в метрополитене — за неделю их стало меньше на 31,5%.

«Вчера в подземку спустились 367,5 тысячи учащихся, 21 сентября этот же показатель составлял 536,7 тысячи человек», — уточнили в департаменте.

Существенное снижение пассажиропотока отмечено и на наземном транспорте. Количество поездок на нём сократилось на 28,7% — до 2,9 млн человек в сутки.