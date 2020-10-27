Грозный, , 19:00 — REGNUM В Чечне расследуется уголовное дело по факту ссоры со стрельбой, в результате которой были убиты два человека и ранены еще трое. СКР возбудил уголовное преследование по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей происшествия сообщается, инцидент между двумя группами местных жителей произошел в ночь на 27 октября. Между сторонами произошла ссора, в ходе которой было пущено в ход огнестрельное оружие. В результате конфликта два человека погибли.

«В 03:00 в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу были доставлены пятеро местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из которых скончались», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд местных СМИ сообщил о том, что участниками ссоры с перестрелкой и двумя погибшими стали сотрудники ОМОН и СОБР Чечни. Инцидент произошел в кафе «Смайлик» селения Ачхой-Мартан.

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