Тюмень, , 18:57 — REGNUM Социальные волонтёрские проекты граждан России и мигрантов помогут консолидировать общество и снять негативные моменты переселения иностранцев. Такое мнение выразил директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев во время Губернаторских чтений Тюменской области 27 октября.

Губернаторские чтения прошли в режиме онлайн и были посвящены теме «Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики», сообщает «Тюменская линия».

Директор Института демографических исследований Сергей Рязанцев считает, что риски миграции людей из постсоветского пространства в Россию излишне преувеличены. На его взгляд, необходима интеграционная политика, которая встраивала бы иностранцев в российское общество.

«Не все приезжают как террористы. Основной поток — это граждане, которые готовы работать. Проблема возникает с их уровнем культуры, потому что всё больше включаются в потоки миграции люди, находящиеся в другом социокультурном измерении. Это сельские жители из Центральной Азии, молодёжь, у которой нет достаточного жизненного опыта. Когда такой человек попадает в крупный город России, он может не понимать норм и принципов поведения», — считает эксперт.

По мнению Сергея Рязанцева, «наши мигранты ближе к нам, чем, например, мигранты из Африки во Францию, мы объединены общим советским прошлым, многие худо-бедно, но знают русский язык».

«Трудно разделять интеграционную политику на работу с местным населением и с мигрантами. Я бы настаивал на включении обеих этих категорий в общие социальные проекты, на которые можно было бы давать гранты», — полагает Сергей Рязанцев.