Екатеринбург, , 18:58 — REGNUM Свердловские полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в банковском мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

По версии следствия, группировка занималась тайным хищением денежных средств в одном из банков Екатеринбурга. Списание финансов проходило в счёт оплаты бензина на автозаправках.

Использовалась хитрая техническая схема с применением автоматических терминалов оплаты. Зафиксировано около 30 фактов хищений со счета банка на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Продолжается расследование. Граждане арестованы на два месяца. Подозреваемые могут получить до 6 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области окончили следствие по делу против участников группы, обвиняемой в серии квартирных краж.

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