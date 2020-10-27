Цюрих, Швейцария, , 18:57 — REGNUM У президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино выявлен коронавирус. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе федерации.

Джанни Инфантино Kremlin.ru

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Как отмечается, сданный 50-летним Инфантино тест на SARS-CoV-2 оказался положительным, при этом у него наблюдаются лёгкие симптомы заболевания, он был отправлен на десятидневный карантин.

В FIFA добавили, что в настоящее время устанавливается круг лиц, контактировавших с главой федерации в последние дни, они также будет помещены на карантин.

Напомним, швейцарец Джанни Инфантино руководит Международной федерацией футбола с февраля 2016 года.