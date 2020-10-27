Москва, , 18:52 — REGNUM Так справиться с эпидемией коронавируса, как это сделала Россия, не смогла ни одна страна, сообщил 27 октября российский президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Владимир Путин в защитном костюме в ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус Kremlin.ru

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По словам главы государства, только в России удалось так «мобилизовать нужное количество коек». Тем более что были развёрнуты койки не только для тяжелобольных, но и для больных с лёгкой и средней степенью тяжести.

Путин «Такого в мире вообще нигде нет».

Глава государства добавил, что в Британии, например, не госпитализируют с лёгкой формой коронавирусной инфекции.

При этом он указал на проблемы в России из-за «оптимизации» — такие как отсутствие в некоторых точках «элементарной медицинской помощи», за которой приходится ехать издалека.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, в России для пациентов с коронавирусной инфекцией развёрнуто около 200 тысяч больничных коек.

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