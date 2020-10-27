Великий Новгород, , 19:00 — REGNUM Родственники мирных жителей, убитых нацистскими карателями в деревне Жестяная Горка, удовлетворены решением суда, признавшего убийство их близких геноцидом — преступлением против человечности и человечества.

Акция памяти в Жестяной Горке, 22 октября 2020 года Novreg.ru

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Хасанова, родственница Антонины Антоновны Ванифантьевой, расстрелянной вражескими палачами, несмотря на то, что она не смогла присутствовать на оглашении решения суда, осталась довольна тем, что память ее двоюродной бабушки увековечили.

«Мне было важно, чтобы имя моей родственницы было увековечено. Я была в Жестяной Горке, видела памятник, имя ее там есть. То, чего я добивалась, чтобы имя ее было на этой плите, я это получила», — пояснила собеседница агентства.

Портрет Антонины Ванифантьевой Novreg.ru

В свою очередь учительница математики Вера Федорова рассказала, что старается передать современному поколению истории о деяниях нацистских пособников, рассказывая о судьбе своего убитого дедушки — Андрея Павловича Свободного.

«Я о своем деде узнала на уроке истории от учительницы, которая прочитала о нем в «Новгородской правде», это было в 1950-х годах. Теперь я об этом рассказала своим деткам, которым преподаю, хотя и уроки математики, но они всё равно очень внимательно меня слушают, — поделилась собеседница ИА REGNUM. — А какие мои дальнейшие действия? Буду жить».

Племянница зверски убитого Павла Васильевича Семенова, который, по воспоминаниям его матери, в свои 17 лет помогал партизанам, зарывал для них винтовки и патроны в землю, а потом был сдан предателем немцам, Галина Романова также довольна тем, что о ее героическом родственнике вспомнили и рассказали.

«Что еще можно сделать? Я всё узнала», — сказала собеседница агентства.

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Напомним, 27 октября Солецкий районный суд Новгородской области официально признал действия нацистских карателей вблизи деревни Жестяная Горка геноцидом — то есть преступлением против человечества, не имеющим сроков давности. В годы Великой Отечественной войны — в 1942, 1943 годах — в деревне так называемая «тайлькоманда» систематически устраивала массовые казни мирных жителей и безоружных пленных красноармейцев. За это время, по данным прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2600 человек.

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Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» поисковики нашли там останки более 500 людей, в том числе останки 188 детей, младшим из которых было пять лет.

В суде было установлено, что людей специально убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными. Также люди подвергались жестоким пыткам.

По делу о нацистском лагере на Жестяной Горке участвовали шесть родственников убитых в 1942 году. Они были заявлены как заинтересованные лица в первом российском судебном деле о признании преступлений тех лет геноцидом.

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