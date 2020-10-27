Тюмень, , 18:36 — REGNUM Налог на бездетность противоречит конституционным и законодательным принципам, считает член-корреспондент РАН, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев. Своё мнение он высказал 27 октября во время Губернаторских чтений в Тюменской области «Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики», сообщает «Тюменская линия».

Напомним, общественная организация «Совет матерей» вышла с инициативой ввести налог на бездетность в России. Людей фертильного возраста, не имеющих детей, предлагается обложить налогом в размере 500 рублей в месяц.

Сергей Рязанцев напомнил, что в СССР уже был налог на бездетность, но он не стал бы повторять этот опыт.

«Это будет выглядеть как наказание», — отметил учёный.

И предложил демографическую политику направить по пути стимулирования и пропаганды детности.

«Это более продуктивно. Мы меньше заработаем на этих «штрафах», чем сможем получить за счёт поворота государственной политики в этом направлении», — считает Сергей Рязанцев.

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