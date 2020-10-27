Москва, , 18:14 — REGNUM Следственный комитет России приобретёт для нужд ведомства 100 квартир на территории Москвы. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На покупку недвижимости ведомство готово выделить до 638 млн рублей. Планируется приобрести 20 трёхкомнатных, 40 двухкомнатных и 40 однокомнатных квартир.

Цена за трёшку площадью не менее 86,1 кв. метра должна составить 8,5 млн рублей, двушку площадью от 68,2 кв. метра — 7 млн рублей. Однокомнатные квартиры требуются двух видов: 23 помещения по 33,8 кв. метра по 4 млн рублей за каждое, а также 17 объектов площадью 46,1 кв. метра по 5,5 млн рублей.

В техническом задании имеются требования и к расположению объектов недвижимости — в пределах 2,5 км до ближайшей станции метро или электрички и не далее 10 км от МКАД. В районе должна быть развитая социальная инфраструктура. При этом дома рассматриваются только новые — не ранее 2019 года постройки. Заявки принимаются до 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирска запланировали проведение фестиваля ко Дню народного единства. На «оказание услуг по техническому оснащению и сопровождению сценической площадки для проведения городского фестиваля национальных культур «Новосибирск — город дружбы» мэрия Новосибирска готова потратить 980 тысяч рублей.

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