Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Учреждения дополнительного образования Санкт-Петербурга продолжат свою работу, как обычно. Об этом заявила вице-губернатор города Ирина Потехина 27 октября в социальных сетях.

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Она сослалась на проведенный на ее странице в соцсети опрос пользователей, которые в 60% случаев высказались против закрытия детских кружков и секций.

Ещё 10% проголосовали за некоторые ограничения, но с сохранением работы кружков. 24% родителей считают нужным закрыть все эти учреждения, чтобы прервать цепочки заражения коронавирусом.

«Итого почти 70% за то, чтобы дети во время каникул так или иначе имели возможность заниматься. <…> «Кружки — такие же разносчики инфекции, как и школы!» — пишут родители мне на страничку. Разница все же есть — и существенная. Во-первых, посещение площадок дополнительного образования — дело сугубо добровольное. Во-вторых, стандартные группы в кружках от 10 до 15 человек, а часть занятий — и вообще индивидуальные, например, музыкальные. В-третьих, все массовые мероприятия в учреждениях дополнительного образования временно приостановлены», — высказала свое мнение чиновница Смольного.

По ее словам, на сегодня в Петербурге нет ни одной группы допобразования, отправленной на карантин. Примерно 3,5 тыс. школьников занимаются в кружках дистанционно.

«Главное — чтобы школьники не посещали места массового скопления людей», — заключила Ирина Потехина.

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