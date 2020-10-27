Красногорск, , 18:23 — REGNUM Первое в Подмосковье детское гематологическое отделение открылось в Одинцовской областной больнице. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Объект расположен на базе многопрофильного детского стационара на бульваре Любы Новоселовой. Медучреждение будет принимать детей с различными заболеваниями крови, в том числе с нарушением свертываемости крови — гемофилией, болезнью Виллебранда, а также анемией, геморрагическим васкулитом и другими болезнями, отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева. В отделении смогут одновременно проходить лечение 30 детей со всего Подмосковья, для самых тяжелых пациентов оборудована палата интенсивной терапии.

«Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, позволяющим на высоком уровне проводить диагностику и лечение заболеваний. Привлечены квалифицированные медицинские специалисты», — рассказала Лазарева.

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