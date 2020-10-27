Великий Новгород, , 18:12 — REGNUM После того как суд в Новгородской области признал геноцидом массовое убийство мирных жителей и военнопленных в годы Великой Отечественной войны вблизи деревни Жестяная Горка, поисковики продолжат свою работу в рамках проекта «Без срока давности». Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета командиров Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция Долина» Игорь Неофитов.

Памятная акция в Жестяной Горке, 22 сентября 2020 года Novreg.ru

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По его словам, Новгородская область в годы войны была зоной боевых действий, и здесь мирных жителей погибло меньше, чем военнослужащих, но при этом цифра погибших мирных граждан колоссальна.

«Здесь были и сборные пункты, и пересыльные лагеря, сожженные деревни. Среди мирного населения жертв было достаточно. Кроме того, тут действовали карательные батальоны и отряды, — пояснил собеседник агентства. — Мы, однозначно, удовлетворены судебным решением, что признан геноцид. Здесь расстреливалось мирное население без разбора».

Игорь Неофитов отметил, что когда на Жестяной Горке поднимали останки убитых женщин и детей, поисковики впервые столкнулись с таким массовым захоронением.

«У нас есть квадраты, где поисковики работают по военнослужащим, но будут сталкиваться, однозначно, с захоронением мирных граждан, расстрельными ямами. Информация с боевыми донесениями (нацистов и их пособников, — прим.ред.) до нас доходит и по мирному населению, например, здесь была сожжена деревня, а здесь расстреляны партизаны-подпольщики, — уточнил поисковик. — Работа наша будет продолжена, в том числе и по архивным материалам. Поскольку из 521 расстрелянного там человека мы со Следственным комитетом установили 49 фамилий».

Поисковые работы участниками «Долины» будут продолжены и в деревне Черная, которая также относится к Жестяной Горке, продолжится работа по исследованию концлагеря в поселке Демянск, который объединял в себе несколько районов и где содержались тысячи военнопленных и мирные граждане.

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