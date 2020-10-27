Белград, , 17:49 — REGNUM В Сербии за последние сутки зафиксировано 1053 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала эпидемии в стране. Об этом сообщило 27 октября министерство здравоохранения республики.

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Согласно последним данным, всего на территории Сербии выявлено уже 40 880 носителей коронавирусной инфекции.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё пять пациентов с COVID-19, общее число потверждённых летальных случаев возросло до 798.

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