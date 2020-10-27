Белгород, , 17:35 — REGNUM Эксперты отобрали 11 проектов, которые представят Белгородскую область на всероссийском форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Каждой идее пообещали административную, экспертную, коммуникационную или другую необходимую поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона.

В федеральном обсуждении в ноябре 2020 года от Белгородской области будут участвовать 11 самых ярких и сильных проектов в области молодёжной политики, социальной стратегии, городского развития, новых технологий, современных компетенций, инновационной экономики и идей для бизнеса. Среди них: реалити-шоу, музыкальный проект и арт-фестиваль, поддержка молодых семей и женщин, вовлечение школьников в научную деятельность, развитие информационных технологий. На региональном этапе обсуждения отобранные идеи пообещали внедрить на территории региона и обеспечить адресной поддержкой со стороны властей.

Всего от Белгородской области на форум АСИ поступило 342 заявки.