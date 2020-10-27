Москва, , 17:40 — REGNUM Решение Солецкого районного суда Новгородской области, впервые признавшего геноцидом массовое убийство мирных советских людей немецкими оккупантами, будет иметь далеко идущие последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственный секретарь общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

По её словам, данное событие является беспрецедентным. В то же время решение Солецкого районного суда Новгородской области является логичным развитием событий, убеждена общественница.

«Организация, которой я руковожу имела непосредственное отношение к инициации работы проекта «Без срока давности». Одним из его итогов стало это решение суда. Я хочу сказать, что это логичное развитие событий. Оно не на пустом месте возникло — была проделана большая исследовательская работа и будут опубликованы скоро 23 тома архивных документов, которые смогут служить доказательством факта геноцида, которое признал суд», — сказала Цунаева.

По её словам, это решение суда будет переломным в разрезе воспитательных процессов в России. Для подрастающего поколения будет конкретный, подкреплённый фактами и доказательствами пример бесчинств нацистских оккупантов на территории страны.

«Мы говорим о трагедии, о гибели, но такого яркого акцента к захватчикам, которые пришли на нашу территорию, которые реально готовили геноцид в отношении всего советского народа — это должно войти в общественное сознание. И это решение суда — это первый камень. Мы понимаем, что носители той памяти — ветераны, мирные жители уходят и чувство трагедии притупляется. Думаю, это событие с точки зрения мирового общественного мнения тоже имеет значение. Потому что периодически мы встречаемся с уничижительным отношением к роли советского солдата, его вклада в победу. На второй план отходит понимание молодых граждан Европы о бесчеловечности режима Гитлера. Гитлер хотел уничтожить людей, которые жили в СССР, и этот суд — на фактах и свидетельских показаниях, поисковой работе, которую проводили члены моей организации — показал то, что Гитлер хотел. Могу приветствовать, что это событие состоялось, считаю, что это очень важное событие юбилейного года памяти и славы», — отметила Цунаева.

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