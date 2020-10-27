Москва, , 17:07 — REGNUM В Москве в ходе проверок на территории бизнес-центров обнаружено более 50 нарушителей масочного режима. Об этом 27 октября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные ОАТИ.

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Проверки проводились в четырёх бизнес-центрах на юго-востоке города. Сотрудники ОАТИ пришли в БЦ «Рязанский», «Хамелеон», «Золотое кольцо» и «Южный порт». Выявили 52 нарушителя перчаточно-масочного режима, составили 52 протокола. По данному правонарушению предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, посетителей трёх торгово-развлекательных центров Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток.

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