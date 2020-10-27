Вашингтон, , 16:55 — REGNUM В США зарегистрировано более 66 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 27 октября сайт Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, за 24 часа количество случаев заражения выросло за последние сутки на 66 784.

С их учетом, в США с начала пандемии коронавируса заразились свыше 8,7 млн человек.

Смертью пациентов закончились 225 739 случаев заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Евросоюзе определили страну, наиболее пострадавшую от коронавируса