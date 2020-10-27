Белгород, 27 октября 2020, 17:07 — REGNUM 4,1 тысячи упаковок антибиотиков широкого спектра действия, применяющихся при комплексной терапии для лечения коронавируса, передал в ковид-госпитали региона митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Лекарства закупили на средства спонсоров в качестве благотворительной помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе епархии.
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Митрополит Иоанн сам перенёс заражение коронавирусом и лечился на базе горбольницы №2 Белгорода. Он и стал инициатором благотворительной акции. Совместно со спонсорами епархия закупила 4,1 тысячи упаковок антибиотиков двух наименований, которые передали в четыре ковид-госпиталя региона.
В епархии пообещали продолжить акцию и закупить ещё несколько видов препаратов.