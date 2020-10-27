Белгород, , 17:07 — REGNUM 4,1 тысячи упаковок антибиотиков широкого спектра действия, применяющихся при комплексной терапии для лечения коронавируса, передал в ковид-госпитали региона митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Лекарства закупили на средства спонсоров в качестве благотворительной помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе епархии.

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Митрополит Иоанн сам перенёс заражение коронавирусом и лечился на базе горбольницы №2 Белгорода. Он и стал инициатором благотворительной акции. Совместно со спонсорами епархия закупила 4,1 тысячи упаковок антибиотиков двух наименований, которые передали в четыре ковид-госпиталя региона.

«Наша акция походит под девизом: «Ты не один — вместе ковид победим!» Почему выбран такой слоган? Люди часто впадают в депрессию, страх начинает управлять ими, но любовь изгоняет страх. Мы с вами должны помнить, что любящее сердце найдёт способ помочь ближнему. Настал тот час, когда нам нужно объединить свои усилия. Вы прекрасно знаете, чтобы были сбои в системе снабжения и сейчас многие производители не могут доставить до потребителя эти лекарства. Из-за этого сбоя в аптеках пустые витрины. Но любая пауза в лечении пациента — это угроза смерти», — сказал митрополит.

В епархии пообещали продолжить акцию и закупить ещё несколько видов препаратов.