Лермонтов, Ставропольский край, , 16:54 — REGNUM Первый заместитель главы города Лермонтова в Ставропольском крае заподозрен в причастности к хищению бюджетных денежных средств, направленных на благоустройство парка. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО.

Ранее на Ставрополье завели уголовное дело о мошенничестве на директора организации, которая по муниципальному контракту занималась благоустройством парка в Лермонтове. Работы финансировались по госпрограмме формирования современной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным следствия, предприниматель указал в документации недостоверную информацию о якобы выполненных организацией работах по утилизации более 5,7 тыс. тонн строительных отходов. Афера позволила злоумышленнику похитить свыше 3,5 млн рублей.

В ходе расследования этого дела следователи вышли на первого вице-мэра Лермонтова. По их версии, чиновник знал, что строительные отходы не были утилизированы, и все равно подписал акт о приемке работ. После этого на счет компании необоснованно было перечислено более 3,5 млн рублей.

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