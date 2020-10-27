Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв в ходе заседания регионального оперштаба 27 октября вновь призвал власти продлить школьные каникулы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора рекомендует продлить каникулы до десяти дней, так как заболеваемость COVID-19 с момента контакта начинает развиваться на пятый-седьмой день. Чтобы разорвать механизм передачи инфекции, каникулы следует начать в разные даты. Донской губернатор Василий Голубев предложение поддержал.

ИА REGNUM напоминает, что донским образовательным организациям дали право самим определить дату начала каникул. В ряде учебных учреждений они уже начались. Кроме того, глава регионального управления Роспотренадзора предлагал продлить каникулы до двух недель с целью разобщения детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ростовской области допустили продление школьных каникул

Читайте развитие сюжета: В Евросоюзе определили страну, наиболее пострадавшую от коронавируса