Нальчик, , 16:11 — REGNUM Кабардино-Балкария выдвинула шесть проектов на форум «Сильные идеи для нового времени». Авторы идей представили их в ходе рабочей встречи с первым заместителем председателя правительства региона Сергеем Говоровым, которая прошла в рамках видеоконференцсвязи. В мероприятии также приняли участие министр экономического развития Борис Рахаев, представители минкурортов и туризма, других ведомств.

Большинство проектов касались сферы туризма. Мурат Абазов представил проект «Бизнес-план туристической фирмы ОАО «Сто вершин Кавказа», развитию туризма был посвящен и проект Кантемира Давыдова «Фестиваль астрофотографии «Небо Кавказа». Проект «Зелёная экономика: организация безопасного питания туристов в сельскохозяйственном кластере Кабардино-Балкарии», автором которого является Карина Аккиева, предлагал идеи в развитии гастрономического туризма.

Алина Токмакова инициировала проект «Формирование этнографической туристской дестинации в Кабардино-Балкарской республике» с целью знакомства туристов с историко-археологическими объектами Кабардино-Балкарии.

Все эти идеи были поддержаны вице-премьером Сергеем Говоровым, который поручил министерству курортов и туризма КБР оказать им поддержку.