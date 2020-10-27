Стокгольм, , 16:05 — REGNUM Согласно статистике Агентства общественного здравоохранения, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 110 тысяч. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщила газета Fria Tider.

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Журналисты отмечают, что распространение коронавируса в стране стремительно увеличилось в течение октября и сейчас сопоставимо с рекордными показателями в начале лета. В первые четыре дня прошлой недели в стране каждый день регистрировалось в среднем чуть более 1 200 новых случаев.

Сообщается, что на данный момент в результате пандемии в Швеции умерли 5 933 человека. Каждый день регистрируется лишь несколько новых летальных исходов от COVID-19, в то время как весной в отдельные дни от заболевания умирали более 100 человек.

Согласно статистике, по состоянию на 18 октября в стране было проведено почти три миллиона различных тестов, выявляющих заражение коронавирусом.

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