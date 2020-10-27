Киев, , 16:06 — REGNUM Тест на COVID-19 оказался положительным у заместителя руководителя офиса президента Украины Андрея Смирнова. Об этом сообщает 27 октября «РБК—Украина» со ссылкой на собственные источники.

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По последним данным, Смирнов стал вторым заместителем главы офиса президента, который заразился SARS-CoV-2.

«Все остальные прошли тестирование, всё нормально. Президент и глава офиса в порядке», — отметил собеседник.

Напомним, ранее замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив подтвердила, что она и члены её семьи заразились коронавирусом.

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