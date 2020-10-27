Москва, , 15:57 — REGNUM Солист российской группы «Би-2» Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, заразился коронавирусом. Это стало 27 октября известно из записи на странице певца в соцсети Instagram.

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При этом музыкант не сообщил об этом прямо, а выложил на своей странице фотографию с хештегами #ковидиголиаф и #лучшенехуже, где его опрыскивает дезинфицирующим раствором человек в защитном костюме.

Также, в ходе общения с поклонниками в комментариях к фото, певец рассказал, отвечая на вопросы о состоянии его здоровья, что в настоящее время он борется с новым заболеванием и уже идет на поправку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 16550 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.