Москва, , 15:47 — REGNUM Сегодня, 27 октября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VI Парламентского форума БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что форум играет растущую роль в общественной жизни стран «пятёрки» и является важной составляющей отношений стратегического партнёрства в рамках БРИКС.

«Особого внимания требует сопряжение законодательных инициатив в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления роста экономики в условиях пандемии коронавируса», — отметил Путин и пожелал участникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в режиме видеоконференции пройдет VI Парламентский форум БРИКС на тему: «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста: парламентское измерение»

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