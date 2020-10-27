Москва, , 15:45 — REGNUM Граждан России следует обеспечить общедоступными и бесплатными масками. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил адвокат Александр Карабанов.

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По его словам, сейчас многие граждане носят маски месяцами, надевая их лишь перед посещением общественных мест.

«Если идет речь о соблюдении масочного режима, то в первую очередь необходимо обеспечить граждан общедоступными и бесплатными масками. Так как государство сейчас бесплатно маски не предоставляет, то о каких штрафных санкциях за их отсутствие может идти речь? Если вы требуете носить маски в обязательном порядке, организуйте их раздачу населению через государственные учреждения, сотрудников правоохранительных органов. Ведь есть категории граждан, которые не в состоянии регулярно покупать себе маски, либо просто не будут их регулярно менять», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что сейчас использование масок не мешает росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.