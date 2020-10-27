Уфа, , 15:42 — REGNUM 249 случаев внебольничной пневмонии выявили за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, при этом 267 пациентов, справившиеся с этим заболеванием, были выписаны.

Отмечается, что в больницах региона продолжают лечение и пациенты с COVID-19 — 197 человек. При этом девять из них находятся в тяжелом состоянии, а два пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 октября в Башкирии было выявлено 192 случая внебольничной пневмонии, при этом выздоровел 153 пациентов.

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