Грозный, , 15:40 — REGNUM В Чечне прошло обсуждение проектов инициатив, выдвинутых на всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени». В ходе заседания комиссии, состоявшегося на базе пространств коллективной работы «Точка кипения» в Грозненском государственном нефтяном техническом университете, было отобрано два проекта, набравших наибольшее число одобрительных отзывов.

Из авторы — Тимур Хазбиев и Исраил Тамаев. В частности, проект Хазбиева «Педагогическая клиника» связан с современными образовательными технологиями по подготовке педагогических кадров будущего.

Победители представят их на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи, который пройдет 11−12 ноября.

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