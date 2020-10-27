Москва, , 15:35 — REGNUM Применение всеобщего масочного режима в России противоречит нормам законодательства, сообщил 27 октября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов.

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"Не очень понятно, на каком основании абсолютно здорового человека, не представляющего угрозу для окружающих, можно обязать носить маску? Ведь медицинское вмешательство в жизнь гражданина, согласно Конституции РФ, является исключительно добровольным, за исключением ряда строго обговоренных в законодательстве страны случаев. Применение неких особых режимов по отношению к ничем не болеющим гражданам является вопиющим нарушением конституционных норм и законодательства страны. И об этом должны думать ответственные сотрудники тех структур, на которые сейчас возложены обязанности по соблюдению масочного режима», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, предусматривающее соблюдение масочного режима на всей территории страны. Теперь лица, находящиеся на территории РФ, обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах. Документ вступает в силу с 28 октября 2020 года.

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