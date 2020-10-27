Челябинск, , 15:33 — REGNUM В Челябинской области 15-летняя девушка обвинена в покушении на убийство своей сверстницы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что вечером 24 октября в селе Русская Теча она ранила ножом свою 14-летнюю знакомую. Сейчас ей предъявлено обвинение. Следователи намерены настаивать на её водворении в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшая находится в больнице в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, расправе над ней предшествовал бытовой конфликт.

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