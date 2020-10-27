Рыбинск, Ярославская область, 27 октября 2020, 15:32 — REGNUM Проект восстановления храма Воздвиженья Креста Господня села Коприно в Ярославской области не увенчался успехом. В суд подан иск о ликвидации благотворительного фонда, созданного для восстановления церкви. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение Рыбинского городского суда.
Благотворительный фонд «Строительство Храма Воздвижения Креста Господня в Коприно» был создан в 2013 году. Учредителем фонда выступил известный российский бизнесмен Сергей Бачин, инвестор курорта «Ярославское взморье». Проект возрождения храма в 2015 году представило руководство курорта. Планировалось, что храм будет восстановлен за пять лет, то есть в 2020 году. Директором фонда является руководитель «Ярославского взморья» Дмитрий Родионов. Именно он и потребовал ликвидировать фонд.
Никто из заинтересованных сторон не явился в судебное заседание. Между тем суд оставил иск о ликвидации фонда без рассмотрения.
Храм Воздвиженья Креста Господня села Коприно был построен в 1787 году. Само село Коприно было затоплено водами Рыбинского водохранилища, а руины церкви сохранились на берегу. В 2018 году стены храма рухнули при невыясненных обстоятельствах.
С именем председателя совета директоров сочинского курорта «Роза Хутор» Сергея Бачина в Ярославской области помимо «Ярославского взморья» связывают крупные проекты в сфере сельского хозяйства. Это молочно-товарные фермы «Агри-Волга», сыродельный завод в Угличе и некоторые другие.
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