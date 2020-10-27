Архангельск, 27 октября 2020, 15:32 — REGNUM В архангельской школе №5 проходит прокурорская проверка — в соцсетях появилось видео, на котором учитель толкает десятиклассника.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, соответствию педагога предъявляемым квалификационным требованиям, причинам бездействия администрации школы.
Отметим, что в школе, где произошел инцидент, учатся дети с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года в Архангельской области за издевательства над детьми осудили воспитателя детского сада.